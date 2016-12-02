Ученые выяснили от чего зависит эффект физических тренировок у женщин

Вегетативные реакции женского организма на тепло (кровоснабжение кожи и потоотделение) при выполнении физических упражнений фиксированной интенсивности не меняются в течение менструального цикла. Это установили исследователи из Университета Массея, Университета Буффало и Университета Отаго, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Читайте такжеТренировки на выносливость меняют взаимодействие мозга и мышцВ исследовании приняли участие 10 женщин, находившихся в хорошей физической форме. Каждая участница посетила четыре тренировки. Они проводились в начале фолликулярной (3-6 дни) и середине лютеиновой (18-21 дни) фаз менструального цикла в помещениях с сухим и теплым влажным воздухом.

Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученыеУченые обнаружили: организм женщин, вне зависимости от фазы менструального цикла, одинаково реагировал на тепловой стресс. Кроме того, исследование показало, что влажный и теплый воздух снижал производительность участниц, так как в этих условиях они меньше потели. В дальнейшем специалисты планируют выяснить, как теплый и влажный воздух влияет на вегетативные реакции и производительность спортсменок, принимающих оральные контрацептивы.