Физические нагрузки способствуют работе мозга - исследование

Постоянные физические упражнения в почтенном возрасте стимулируют активность мозга и помогают держать его в тонусе. К таким выводам пришли американские ученые, сообщает Daily Mail.

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"Растет количество доказательств того, что у людей в лучшей физической форме больше объем мозга и лучше память, и все больше специалистов говорят, что то, что идет на пользу сердцу - идет на пользу голове", - пишет издание.

Согласно результатам исследования, физические упражнения стимулируют формирование втрое большего количества новых клеток в области мозга, отвечающей за память, - гиппокампе. Это, в свою очередь, служит своеобразной профилактикой болезни Альцгеймера, считают в Национальном институте здравоохранения США.

Исследования доказали, что циркуляция крови и, как результат - уровень обогащения мозга кислородом, гораздо интенсивнее у тех людей, которые находятся в лучшей физической форме.

По словам ученых, в возрасте 50-60 лет даже короткие прогулки три раза в неделю пойдут на пользу. Ведь они могут увеличить объем гиппокампа на 2%. А это - эквивалент уменьшения возраста мозга на два года, цитирует издание научный журнал NeuroImage.