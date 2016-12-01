Nestle уменьшит количество сахара в шоколаде

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания - швейцарская компания Nestle объявила о научном прорыве, благодаря которому уровень сахара в шоколаде резко сократят.

Читайте такжеПереизбыток сахара в рационе вредит сердцу - исследованиеКак сообщает BBC Украина, компания нашла способ, как структурировать в продуктах сахар так, чтобы использовать его на 40% меньше. При этом вкусовые свойства не изменятся, уверяют в Nestle.

Производитель патентует открытие и планирует начать использовать новый сахар с 2018 года.

Ученые изменили структуру сахара так, что он будет растворяться быстрее. Это будет обманывать вкусовые рецепторы. При этом эффект сладкого даже увеличится, утверждает Nestle.

Руководитель отдела технологии компании Стефан Катсикас назвал это "действительно новаторским исследованием".

Количество сахара в различных сортах и брендах шоколада довольно разное. В молочном шоколаде обычно 50% сахара, часть которого происходит из молока. Белый шоколад может содержать до 60%. Количество сахара в черном шоколаде варьируется. Он может содержать до 40% или не иметь сахара вообще, хотя большинство людей считают такой шоколад слишком горьким.

Читайте такжеВрачи доказали, что употребление популярного сахарозаменителя вредит организмуПо словам эксперта по продуктам питания профессора Джулиана Купера, новация Nestle важна. "Это хорошая наука. Много людей ищут способы уменьшить уровень сахара", - сказал он. Nestle сокращает количество сахара в своей продукции с 2007 года, когда была представлена "глобальная политика по снижению сахара".