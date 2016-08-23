Специалисты назвали ежедневную норму потребления сахара для детей

Не более шести чайных ложечек сахара (25 грамм) в сутки следует употреблять в пищу детям в возрасте от двух до 18 лет. Об этом сообщает журнал Circulation.

Ученые установили, что дети, которые злоупотребляют напитками и блюдами с высоким содержанием сахара, меньше едят здоровой пищи — молочных продуктов с низким содержанием жира, фруктов, овощей.

Единую норму употребления сахара для детей разного возраста ученые предлагают для того, чтобы эта цифра была простой и легко запоминалась родителями, а также медицинскими работниками.

Читайте такжеСпециалисты доказали опасность сахарозаменителейСпециалисты советуют исключить сахар из диеты детей младше двухлетнего возраста. Именно в раннем возрасте закладываются пищевые вкусы человека. И пристрастие к сладкому может заставить детей в будущем отказаться от более здорового питания.

Читайте такжеСахар нужно исключить, заменив его фруктамиУпотребление сахара в количествах, превышающих данную норму (25 грамм), увязывают с дополнительными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.