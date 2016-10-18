Ученые подтвердили пользу черного шоколада для сердца и обмена веществ

Ежедневное потребление темного шоколада улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, передает Мeddaily.ru со ссылкой на The TeCake. Это доказал анализ 19 разных исследований, включавших данные 1139 человек. Экспертов интересовало, действительно ли темный шоколад, богатый флаванолом, улучшает состояние здоровья.

Читайте такжеУченые разработали шоколад для долголетия - с морскими водорослямиВсех участников исследований разбили на две группы. Первая ела темный шоколад, а вторая вообще шоколад не потребляла. Сравнению подвергался уровень биомаркеров кардиометаболического здоровья. В итоге выяснилось: флаванолы из шоколада влияли на состояние сосудов, защищали от возможных диабета и болезней сердца в будущем.

Темный шоколад снижал уровень триглицеридов, повышал чувствительность к инсулину и боролся с системным воспалением. Потребление 200-600 миллиграммов флаванолов в день давало лучшие результаты. Но ученые подчеркивают: выводы касаются только темного шоколада.