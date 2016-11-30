Диабет будут лечить гормоном длительного действия из яда утконоса - открытие

Австралийские ученые кажется нашли новый способ борьбы с диабетом 2 типа. Они предлагают использовать для пациентов, страдающих этой формой диабета, гормон длительного действия, выделенный из яда утконосов, сообщает Медпортал.

Утконосы – одни из немногих ядовитых млекопитающих. Яд вырабатывается специальными железами, расположенными в задних лапах – по протокам ядовитое вещество из них поступает в роговые шпоры. Для человека яд утконоса неопасен, однако болевые ощущения после укола шпорой могут сохраняться в течение длительного времени.

Читайте такжеСуповая диета снижает риск развития диабета на 90%Исследователи из Университета Аделаиды (University of Adelaide) выделили из яда утконоса долгодействующий глюкагоноподобный пептид-1, стимулирующий выработку инсулина и последующее снижение сахара в крови.

Этот пептидный гормон присутствует в кишечнике и человека, и животных, однако обычно он разрушается в течение нескольких минут. В яде утконоса (и в его кишечнике) содержится глюкагоноподобный пептид-1, который сохраняет свои функции в течение более длительного времени.

Исследователи считают, что высокая стабильность гормона связана именно с тем, что он входит в состав яда. Они планируют и дальше изучать обнаруженное вещество, в частности выяснить, как гормон действует на человека.

Читайте такжеВ США впервые одобрена полностью автоматическая инсулиновая помпаНе так давно в яде морской улитки-конуса, который моллюск использует для охоты на рыб, был найден инсулин быстрого действия. Он начинает работать практически мгновенно, в то время как эффект обычного инсулина проявляется лишь через 15 минут после введения.

Как и глюкагоноподобный пептид-1, инсулин из улиток на пациентах пока не испытывался, однако ученые возлагают на эти соединения большие надежды.