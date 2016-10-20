Недолгие прогулки после еды снижают уровень сахара в крови - исследование

Сотрудники Университета Отаго советуют людям, страдающим от диабета, сразу после каждого приема пищи выходить на непродолжительную прогулку. Совет становится особенно актуальным, если диабетик ел продукты, богатые углеводами, например, хлеб или макаронные изделия. В исследовании участвовал 41 человек с диабетом 2-го типа, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Специалисты прописывали участникам ходьбу после еды. Исследование показало: когда добровольцы гуляли именно так, уровень глюкозы в крови после приема пищи у них был на 12% ниже по сравнению с прогулками в любое время суток. Наиболее существенно (на 22%) снижался уровень сахара благодаря прогулкам после вечернего приема пищи. Вечером люди обычно употребляют больше всего углеводов, говорят эксперты.

Читайте такжеСахар нужно исключить, заменив его фруктамиФизическая активность после еды позволяет избежать увеличения общей дозы инсулина или дополнительных инъекций инсулина во время приема пищи. Ученые добавляют: контролировать уровень глюкозы в крови очень важно. Высокий уровень сахара увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений, связанных с диабетом.