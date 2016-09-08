Пуповинная кровь эффективна в терапии сепсиса - исследование

Американские исследователи из университета Юты (США) сообщают, что фактор пуповинной крови может стать основой для эффективной терапии лихорадок, сепсисов, проблем с частотой дыхания и др. Исследование опубликовано в The Journal of Clinical Investigation, пишет EurekAlert!

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Ученые отмечают, что, вероятно, плацента также содержит фактор, подобный nNIF, однако в значительно более скромных количествах. Его наличие объясняется необходимостью обеспечения защиты организма во время родов.

Вещество nNIF (neonatal NET inhibitory factor) — неонатальный NET-ингибирующий фактор, — циркулирует в крови ребенка после двух недель с рождения. Его действие основано на способности подавлять воспаление, вызванное NET (Neutrophil Extracellular Trap) — нейтрофилами внеклеточной нейтрофильной ловушки, — группой клеток крови, которые противодействуют воспалительному процессу.

Между тем, при обострениях лихорадки и сепсиса наблюдается перепроизводство NET, в результате чего кровеносные сосуды и внутренние органы могут повредиться.

"Мы обнаружили, то, чего не ожидали. Это привело нас к новым стратегиям терапии", - отметил автор исследования, профессор медицины Гай Зиммерман.

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Ученые проводили исследования на мышах. Примерно 60 процентов грызунов, обработанных nNIF, жили дольше двух дней. Среди остальных мышей этот показатель равнялся 20 процентам.