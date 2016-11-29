Джетлаг может провоцировать развитие хронических заболеваний - исследование

Группа исследователей из Бэйлорского медицинского колледжа (Baylor College of Medicine) опубликовала работу, результаты которой могут заставить задуматься людей, часто летающих в дальние командировки. Джетлаг или синдром смены часовых поясов, говорят специалисты, может вызвать не только бессонницу и головную боль, но и ожирение, и многие заболевания печени, если он переходит в хроническую форму, сообщает Медпортал.

Эксперименты с участием мышей показали, что постоянное расстройство дневных ритмов ведет к набору веса и скоплению жира в печени, а у некоторых особей повысился уровень воспаления в организме, и, в свою очередь, это повышение привело к развитию рака печени.

Читайте такжеКофеин сбивает внутренние часы человекаВедущим автором исследования был Дэвид Мур (David Moore), а опыты проводились в лаборатории доцента Лониня Фу (Loning Fu). Профессор Мур рассказал, что в последние годы количество больных раком печени растет, и у некоторых пациентов эта болезнь развивается из жирового гепатоза, минуя стадию цирроза печени. У мышей процесс проходит аналогично человеческому. В ходе экспериментов ученые смоделировали ситуацию хронического джетлага у подопытных животных, при этом люди кормили мышей здоровой пищей без излишков жира. Свет исследователи включали по расписанию, которое изменялось еженедельно, и спустя некоторое время они отметили, что мыши набирают вес. Дальнейшие обследования показали, что у животных произошло нарушение метаболизма печени, что привело к накоплению в ней жира. Также у особей, за которыми велось наблюдение, вырабатывалось больше желчных кислот, высокий уровень которых, согласно проводившимся ранее исследованиям, ассоциируется с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

Читайте такжеПроблемы с обменом веществ приводят к синдрому хронической усталости - исследованиеКаждый раз, когда нарушаются дневные ритмы, в организме начинают активную работу два рецептора-регулятора метаболизма. У мышей, у которых развился рак печени, была ниже концентрация белка FXR, контролирующего количество желчных кислот в печени. С другой стороны, те особи, у которых в организмах было меньше другого белка, CAR, реже заболевали раком.

Исследователи отметили, что оба этих рецептора встречаются в человеческом организме, таким образом, результаты работы, возможно, применимы и к людям. На следующей стадии ученые планируют изучить, как можно применить их открытие для создания новых методов терапии.