Ученые установили, что женские "внутренние часы" спешат

Многие женщины нередко просыпаются ночью или рано утром. И ученые выяснили, в чем может быть причина. Как отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, мужчинам же гораздо проще проспать всю ночь. Всему виной циркадные ритмы. У женщин "внутренние часы" опережают мужские на два часа.

Читайте такжеНочной сон для женщин важнее, чем для мужчин - исследованиеСледовательно, если в семейной паре мужчина решает, когда ложиться спать, ему будет легче заснуть. Женщина, в свою очередь, уже к моменту отхода ко сну сильно вымотана, а вот утром она бодрее мужчины. По этой же причине женщины больше склонны к бессоннице (их "внутренние часы" бегут вперед на 1,7-2,3 часа).

Читайте такжеНаличие рядом отзывчивого партнера улучшает сонЭто ученые выяснили, понаблюдав за 25 мужчинами и женщинами на протяжении 72 часов и отслеживая режим сна. Оказалось, женщины примерно на 50% чаще сталкивались с проблемами со сном. Они могли проснуться ночью или рано утром.