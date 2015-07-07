Количество новых заражений ВИЧ-инфекцией в мире сократилось на 40% - ООН

Более 800 миллионов человек в мире живут в крайней нищете и голодают, говорится в заключительном докладе о выполнении Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Декларация тысячелетия, принятая ООН в 2000 году, устанавливает восемь целей развития, которые должны быть реализованы к 2015 году. Среди них — устранение нищеты и голода, обеспечение начальным образованием, доступ женщин к образованию и политике, сокращение детской смертности, улучшение материнского здоровья, борьба с ВИЧ, СПИД и малярией.

С этими проблемами сталкиваются сегодня миллионы людей в мире, несмотря на реализацию программы в течение 15 лет.

"В 1990 году около половины населения развивающихся регионов жило менее чем на 1,25 доллара в день. Сегодня количество людей, живущих в крайней нищете, сократилось более чем на половину — с 1,9 миллиарда в 1990 году до 836 миллионов в 2015 году", — говорится в представленном докладе.

Количество новых заражений ВИЧ сократилось на 40% за последние 15 лет — с 3,5 миллиона случаев до 2,1 миллиона. Более 6 миллионов человек, больных малярией, удалось спасти от смерти — в основном детей до 5 лет в странах Черной Африки к югу от Сахары

"Уровень глобальной лихорадки малярии упал приблизительно на 37%, смертность сократилась более чем в два раза", - отмечается в документе. Смертность от туберкулеза сократилась на 45%. С 2000 года в результате диагностирования и лечения было спасено 37 миллионов жизней.

Сегодня около 57 миллионов детей возраста начальных классов не посещают школу. 15 лет назад, согласно отчету, этот показатель составлял 100 миллионов. При этом отмечаются значительные успехи в образовании среди женщин. "Девочки посещают школы, а женщины получили парламентское представительство в 90% стран из 174 рассматриваемых государств", - отмечается в документе.

Как заявил советник генерального секретаря ООН, экономист Джеффри Сакс, "мир невероятно богат, и в нем все еще много бедных людей". "Нет ничего, что бы мы не могли сделать", - сказал он, выступая в ООН.

"Проблема в том, леди и джентльмены, что мы не пытаемся. Мы сдаемся рынку, рекламе, собственным интересам, алчности. И это очень опасно", - сказал он. По его словам, задачи, заявленные в ЦРТ, скорее моральные вызовы, нежели экономические. "Заботимся ли мы о том, чтобы не допустить гибель других?», - добавил он.

Он признал успехи ЦРТ, отметив сокращение смертности среди детей до 5 лет. "Сокращение на 50% - это большое достижение, но 6 миллионов детей умерли, потому что мы не обратили внимание на то, что нужно сделать, чтобы они жили", - заявил он.