Психологи составили универсальный алгоритм человеческого счастья

Исследование Университета Отаго показало, какая деятельность может принести человеку истинное счастье. Как передает Мeddaily.ru, постоянная творческая активность делает людей счастливыми, что положительно сказывается на самочувствии.

Читайте также«Аромат» тела счастливого человека улучшит настроение у другихЭто доказало исследование с 600 новозеландцами. Людей просили в течение двух недель вести дневники, в которых требовалось описывать события жизни, отношение к другим, эмоциональное состояние и самочувствие. Оказалось, объем творческой деятельности сильнее всего отражался на наличии положительных эмоций.

Читайте такжеКак стать счастливым за 7 дней Именно творчество порождало своеобразную цепную реакцию. Оно делало человека счастливее, а это заставляло его еще больше заниматься творчеством. Данную закономерность ученые окрестили "эффектом спирального благополучия". И здесь подходит любое творческое занятие (поэзия, написание книг, вышивание, кулинария, рисование, творчество с использованием компьютера, сочинение музыки).