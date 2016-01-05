Ученые выявили зону мозга, которая отвечает за способность радоваться Рождеству
Датские ученые во главе с Брайном Хеддоком (Brian Haddock) из Университета Копенгагена с помощью МРТ подтвердили существование «духа рождества» в головном мозге.
Речь идет об особой зоне мозга, которая отвечает за способность радоваться новогодней суете, подаркам и самому празднику. В исследовании приняли участие 20 человек, которым было предложено ознакомиться с различными картинками, на некоторых из которых были изображены предметы, связанные с рождественскими праздниками.
Читайте такжеПозитивные эмоции влияют на состояние иммунитета
С помощью функциональной МРТ авторы следили, изменяется ли активность головного мозга участников исследования при рассматривании «праздничных» изображений. Кроме того, добровольцев попросили рассказать, как они обычно отмечают Рождество и Новый год.
Оказалось, что в головном мозге у тех, кто любил и справлял Рождество, при рассматривании изображений, связанных с зимними праздниками, активировалось сразу несколько областей коры головного мозга, которые также были ассоциированы с распознаванием эмоций и религиозностью.
Читайте также«Аромат» тела счастливого человека улучшит настроение окружающих
Теперь ученые планируют выяснить, связаны ли эти зоны головного мозга на способность радоваться и другим праздникам, например, Пасхе или Хануке.