Johnson & Johnson планирует приобрести Actelion

Johnson & Johnson выступила с предложением о приобретении швейцарской биотехнологической компании Actelion за 17 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Читайте такжеPfizer покупает Anacor за 5,2 млрд долларовПереговоры о сделке пока находятся на начальном этапе. Actelion работает с консультантом для изучения различных вариантов сделки, ведущееся в настоящее время обсуждение этого вопроса не обязательно приведет к подписанию соглашения, подчеркивают люди, знакомые с ситуации.

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Ранее исполнительный директор и один из основателей Actelion Жан-Поль Клозель (Jean-Paul Clozel) говорил, что компания намерена оставаться независимой. В портфеле разработчика находятся в том числе два препарата для лечения заболеваний легких, продажи которых, по прогнозам, в ближайшие три года превысят 1 млрд долларов.