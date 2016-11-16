Эксперты прогнозируют рост рынка препаратов для лечения миелофиброза

17:05, 16 ноября 2016
Зарубежные новости
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Мировой рынок лекарственных препаратов против миелофиброза к 2025 году превысит 1 млрд долларов, хотя в 2015 году он оценивался в 545,2 млн. 

newsru.co.il

Эксперты консалтинговой компании GlobalData подсчитали, что среднегодовые темпы роста рынка составят 6,4%.

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Специалисты GlobalData оценили перспективы рынка лекарственных средств против миелофиброза на основе данных США, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Японии. Именно эти страны станут основными площадками сбыта момелотиниба (momelotinib) компании Gilead, иметелстата (imetelstat) совместной разработки Johnson & Johnson и Geron, а также экспериментального средства PRM-151 от Promedior. 

Среди факторов, обуславливающих перспективы развития рынка ЛС эксперты называют возрастание частоты диагностирования миелофиброза и расширение использования препаратов для терапии спленомегалии.

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В настоящее время существует только одно зарегистрированное средство для лечения связанной с миелофиброзом спленомегалии и других системных симптомов – препарат Джакафи разработки Incyte и Novartis. Для пациентов, переставших отвечать на данное лекарственное средство, нет других вариантов терапии. Данную проблему поможет решить выход на рынок момелотиниба и иметелстата, который ожидается в 2017 и 2021 году соответственно. 

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