Половина всех смертельных случаев пневмонии связана с загрязнением воздуха - ООН

И это несмотря на то, что каждую из этих болезней можно предотвратить – путем вакцинации, грудного вскармливания, сокращения загрязнения воздуха в жилищах, сообщает Центр новостей ООН. Важно также наличие качественной первичной медицинской помощи.

Читайте такжеДомашняя пыль может вызывать рак и другие заболевания - исследованиеПо данным нового доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) пневмония – главный «убийца» детей в возрасте до пяти лет.

В 2015 году от воспаления легких умерло около миллиона детей – больше, чем от малярии, туберкулеза, кори и СПИДа вместе взятых. Половина этих случаев связана с загрязнением воздуха.

Читайте такжеПричина каждой девятой смерти в мире связана с загрязненным воздухом - ВОЗ

Состояние окружающей среды – важный фактор и в распространении диареи. Одно из последствий изменения климата – частые засухи. Отсутствие чистой воды заставляет детей употреблять воду из загрязненных источников. Как следствие растет риск заражения инфекционными заболеваниями, которые могут иметь долгосрочные последствия для детей.

Поскольку оба заболевания связаны с экологией, доклад был представлен на Конференции сторон Конвенции ООН по изменению климата. Она проходит сейчас в Марракеше.