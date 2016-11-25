Миф о Санта-Клаусе вредит детской психике - социологи

Обнаружив, что такого героя не существует в природе, дети получают психологическую травму и вынуждены переосмысливать свои жизненные установки, пишут Новости Израиля со ссылкой на The Daily Telegraph.

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По мнению социолога, вредоносна сама идея существа, который оценивает поведение детей во всем мире и раздает подарки по результатам этой оценки. Маккей отмечает, что дети, живущие в карликовом государстве Науру, расположенном юго-западной части Тихого океана, прекрасно обходятся без этой сказки и чувствуют себя счастливыми.

Она утверждает, что новогодняя традиция относительно нова, и ее нетрудно будет изменить. "Необязательно избавляться от Санты, но надо понять, почему вы его выбираете, чем он так важен для ваc и объяснить детям, что такое ложь", – заявила Маккей в интервью изданию.

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Профессор психологии Кристофер Бойл, соавтор статьи, предполагает, что родители стремятся сохранить миф о Санта-Клаусе в рамкахэгоистичного желания возродить собственное детство.