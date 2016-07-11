Ослабление зрения может быть симптомом деменции - исследование

В исследовании приняли участие 190 пожилых людей, часть из которых имела нарушение когнитивных функций, у другой части возрастная деменция не наблюдалась, пишут Новости Израиля.

Участникам эксперимента было предложено заполнить небольшой опросник, проверяющий когнитивные функции и психологические реакции. Опросник, используемый в этом эксперименте, среди прочего помогает выявить болезнь Альцгеймера. После "экзамена" на сообразительность всем участникам было предложено пройти проверку зрения.

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Ученые пришли к выводу, что у пожилых людей с хорошим зрением когнитивные функции сохранились лучше, чем у тех, у кого очень сильно ухудшилось зрение.

Вместе с тем, у исследователей есть и хорошие новости: те, кто постоянно пользуются очками для чтения, сохраняют остроту ума.

Исследователи полагают, что пожилой человек с очень плохим зрением начинает меньше двигаться, он меньше читает, а от этого страдает его умственная деятельность.

Пожилые люди, которые носят очки, продолжают путешествовать, участвовать в различных мероприятиях, читают и продолжают вести активный образ жизни, что помогает им сохранить остроту ума.