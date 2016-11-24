Употребление аспартама способствует набору лишнего веса - исследование

Споры по поводу того, полезны ли или вредны заменители сахара, ведутся давно. Часто в дискуссиях упоминается аспартам. Команда исследователей из Массачусетской больницы (Massachusetts General Hospital), расположенной при Гарвардской медицинской школе (Harvard Medical School) обнаружила, что этот заменитель сахара не помогает людям худеть, а, напротив, способствует набору веса, сообщает Медпортал. Это происходит потому, что один из продуктов распада аспартама, фенилаланин, мешает работе энзима, препятствующего развитию метаболического синдрома.

Читайте такжеСпециалисты доказали опасность сахарозаменителейНаучную группу возглавил профессор Ричард Ходин (Richard Hodin). Он пояснил, что обычно заменители сахара используют люди, которые хотят избавиться от лишнего веса. Они думают, что таким образом двигаются по направлению к здоровому образу жизни, но это не так. По словам профессора Ходина, исследования на мышах показывают, что аспартам на самом деле не улучшает, а ухудшает ситуацию. Он блокирует работу кишечной щелочной фосфатазы (IAP) — а этот энзим, согласно ранее опубликованным работам, препятствует развитию диабета, ожирения и метаболического синдрома.

На первой стадии экспериментов ученые выяснили, что активность кишечной щелочной фосфатазы снижается, если добавить ее в раствор, содержащий некоторое количество напитка, подслащенного аспартамом. Если в растворе с напитком вместо аспартама присутствовал сахар — кишечная щелочная фосфатаза оставалась такой же активной, как и была. Основное место производства этого энзима — тонкий кишечник, и когда исследователи делали мышам инъекции с раствором аспартама в эту область, активность энзима значительно снижалась. Раствор, содержавший вместо аспартама соль, такого эффекта не имел.

Чтобы разобраться в механизме работы аспартама подробнее, ученые провели опыты на четырех группах мышей, за которыми наблюдали в течение 18 недель. Группа 1 питалась обычным образом и пила воду, подслащенную аспартамом. Группа 2 при нормальном рационе употребляла только обычную воду. Диета особей из групп 3 и 4 содержала больное количество жиров, но мыши из группы 3 пили воду с аспартамом, а группа 4 — обычную воду.

Читайте такжеНалог на сладкие напитки снизит показатели заболеваемости ожирением и диабетом - ВОЗПо истечении 18 недель исследователи произвели измерения — взвесили мышей и взяли у них анализы. Вес мышей из групп 1 и 2 практически не различался, а вот особи из 3 группы набрали больше веса, чем их «коллеги» из группы 4. Что касается показателей анализа крови, то вне зависимости от диеты у тех мышей, которые пили воду с аспартамом уровень сахара в крови, а также фактора некроза опухоли альфа (белок — биомаркер воспаления) был выше. Таким образом, аспартам негативно влиял на здоровье подопытных животных.