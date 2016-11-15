Тщательное пережевывание пищи снижает риск развития метаболического синдрома - исследование

Тщательное пережевывание пищи снижает риск развития метаболического синдрома. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Ниигаты (Niigata University), которые оценили жевательные способности 1780 человек в возрасте от 50 до 70 лет, сообщает Медпортал.

Читайте такжеНеправильное питание очень быстро приводит к метаболическим нарушениямВсе участники были разделены на 4 группы – в зависимости от их жевательных способностей. В первую группу попали те, кто пережевывал пищу тщательно, а в четвертую – люди, пережевывавшие пищу наиболее слабо. Оказалось, что люди из четвертой группы чаще остальных страдали метаболическим синдромом. Среди семидесятилетних участников риск развития этого состояния оказалась в 1,9 раза выше, чем среди тех, кто входил в первую группу.

Метаболический синдром – целый комплекс нарушений обмена веществ, развитие которых увеличивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Увеличивается количество висцерального жира в организме, развивается инсулинорезистентность, возникает гиперинсулинемия. Основной причиной возникновения считают снижение физической активности и неправильное питание. Кроме этого небольшой вклад вносит и генетическая составляющая.

Читайте такжеОтказ от ужина ускоряет обмен веществ - диетологиАвторы предполагают, что снижение способности тщательно пережевывать пищу в пожилом возрасте может быть связано с ухудшением состояния зубов – с возрастом все чаще возникают проблемы с деснами и качеством эмали. Они считают, что необходимо предоставить информацию и врачам, и пациентам – возможно, что своевременное обращение к стоматологу поможет несколько снизить риск развития метаболического синдрома.