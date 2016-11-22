Диетологи назвали самые опасные добавки к кофе

Существует много противоположных мнений относительно пользы кофе, но некоторые составляющие этого напитка являются объективно вредными для организма. Диетологи назвали добавки, от которых стоит отказаться кофеманам, сообщает Znaj.ua.

Усилители вкуса

Ученые предостерегают, что ваниль, лесной орех и карамель содержат много сахара и красителей в любом виде. Вместо них лучше добавлять ванильный экстракт, мятное масло или молотые орехи. Однако следует помнить, что они все равно повышают уровень сахара в организме.

Сахарин

Как оказалось, сахарин и другие заменители сахара имеют более негативное влияние на организм, чем натуральные составляющие. Они пробуждают чувство голода, что приводит к перееданию.

Сахар

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Обезжиренное молоко

Обезжиренное молоко является более вредным, чем обычное, ведь содержит большее количество углеводов, что приводит к лишнему весу.

Сухие искусственные сливки

Искусственные сливки обычно содержат кукурузный сироп и растительные масла, которые приводят к сахарному диабету и сердечным заболеваниям из-за большого количества сахара.

Алкоголь

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