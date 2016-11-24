"Комплекс альфа-самца" вредит психическому здоровью мужчины - вывод ученых

Согласно исследованию, опубликованному Американской психологической ассоциацией (APA), мужчины, которые считают себя "плейбоями" или обладающими властью над женщинами, с большей вероятностью имеют психологические проблемы, чем те, кто в меньше мере соответствует традиционному мужскому образу. сообщает Newsru.co.il.

Читайте такжеУченые выявили причину мужской агрессии: виноваты женщиныРезультаты исследования психолога Джоэла Вонга, кандидата наук из университета Блумингтон (Индиана, США), показали, что мужчины с ярко выраженной маскулинностью имеют более слабое психическое здоровье и в то же время неодобрительно относятся к поиску психологической помощи.

Джоэл Вонг и его коллеги провели мета-анализ 78 исследований с участием 19453 респондентов, в которых была отражена связь между психическим здоровьем (уровнем депрессии, удовлетворенностью жизнью и поиском помощи) и 11 традиционными параметрами мужественности, выведенными экспертами. К этим параметрам относятся: стремление к победе, необходимость эмоционального контроля, принятие риска, насилие, доминирование, половая распущенность, уверенность в своих силах, важность работы, власть над женщинами, презрение к гомосексуализму и стремление к статусу.

Читайте такжеУ мужчин со счастливым детством формируются более устойчивые семейные связи - психологиАнализ показал, что соответствие "мужественному образу", и, в частности, ярко выраженные самодостаточность, погоня за половым разнообразием и власть над женщинами, отражает сексистскую позицию и связано с негативными последствиями для психического здоровья.

По мнению авторов исследования, полученная связь показывает, что дискриминация по полу не просто отражает социальную несправедливость, но и оказывает вредное воздействие на психику тех, кто занимает подобную позицию.