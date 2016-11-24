"Комплекс альфа-самца" вредит психическому здоровью мужчины - вывод ученых
Ярко выраженные самодостаточность, погоня за половым разнообразием, власть над женщинами влечет за собой негативные последствия для психического здоровья мужчины.
Согласно исследованию, опубликованному Американской психологической ассоциацией (APA), мужчины, которые считают себя "плейбоями" или обладающими властью над женщинами, с большей вероятностью имеют психологические проблемы, чем те, кто в меньше мере соответствует традиционному мужскому образу. сообщает Newsru.co.il.
Читайте такжеУченые выявили причину мужской агрессии: виноваты женщиныРезультаты исследования психолога Джоэла Вонга, кандидата наук из университета Блумингтон (Индиана, США), показали, что мужчины с ярко выраженной маскулинностью имеют более слабое психическое здоровье и в то же время неодобрительно относятся к поиску психологической помощи.
Джоэл Вонг и его коллеги провели мета-анализ 78 исследований с участием 19453 респондентов, в которых была отражена связь между психическим здоровьем (уровнем депрессии, удовлетворенностью жизнью и поиском помощи) и 11 традиционными параметрами мужественности, выведенными экспертами. К этим параметрам относятся: стремление к победе, необходимость эмоционального контроля, принятие риска, насилие, доминирование, половая распущенность, уверенность в своих силах, важность работы, власть над женщинами, презрение к гомосексуализму и стремление к статусу.
Читайте такжеУ мужчин со счастливым детством формируются более устойчивые семейные связи - психологиАнализ показал, что соответствие "мужественному образу", и, в частности, ярко выраженные самодостаточность, погоня за половым разнообразием и власть над женщинами, отражает сексистскую позицию и связано с негативными последствиями для психического здоровья.
По мнению авторов исследования, полученная связь показывает, что дискриминация по полу не просто отражает социальную несправедливость, но и оказывает вредное воздействие на психику тех, кто занимает подобную позицию.