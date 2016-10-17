Стресс у мужа приводит к увеличению веса у жены - исследование

Как отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, сотрудники Университета Мичигана уверены, что в большей степени негативный эффект проявляется у женщин. То есть, если муж в стрессе, его жена с большой вероятностью начнет полнеть. И ничего удивительного, что к концу соответствующего исследования 70% жен имели повышенный риск развития недугов, вызванных лишним весом.

Читайте такжеМедитация помогает справиться со стрессом - исследованиеДанная проблема в особенности актуальна для лиц старше 50 лет, говорят ученые. Они анализировали влияние хронического стресса на примере 2042 женатых добровольцев. В среднем те состояли в браке на протяжении 34 лет. Оказалось, если в паре качество отношений оставляло желать лучшего, по мнению мужей, то эффект стресса у одного из партнеров усиливался. И касалось это уже окружности талии и мужа, и жены.

Специалисты подчеркивают: стресс сильно влияет на качество отношений в браке и, как выяснилось, на объемы супругов. Мужу и жене важно бороться со стрессом вместе, создавая общие цели.