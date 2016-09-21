Опиоиды блокируют родительские инстинкты - исследование

Милый вид ребенка, в свою очередь, мотивирует людей заботиться о нем, таким образом, опиоидная зависимость может значительно снижать желание человека заботиться о других, пишет Мedicalxpress. Этот побочный эффект опиоидов необходимо учитывать при лечении или реабилитации с их помощью, предупредили ученые.

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Исследователи сравнили, как реагируют на детей здоровые люди, и люди, приверженные к опиоидам. Для этого они использовали концепцию под названием Baby schema, впервые предложенную австрийским этологом Конрадом Лоренцем (Konrad Lorenz). Baby schema — это набор стимулов для проявления родительского поведения, определенные визуальные характеристики, которые делают ребенка или детеныша животного более симпатичным для человеческого взгляда. Например, это могут быть большие глаза, большой лоб, маленький подбородок — люди неосознанно воспринимают все эти особенности как присущие именно детям. Более ранние исследования показали, что в ответ на детские лица создается мотивация ухода — то есть человек, увидевший ребенка, в целом не против ему помочь, если это потребуется.

Научная группа из университета Пенсильвании предположила, что опиоиды могут повлиять на эту мотивацию, то есть мозг зависимых людей будет реагировать не так, как мозг здоровых. Для этого ученые пригласили к участию в исследовании 47 человек с опиоидной зависимостью, которые только начали терапию с помощью антагониста опиоидных рецепторов Налтрексона. Исследователи с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии проанализировали, как эти люди реагируют на Baby schema перед началом приема препарата и через 10 дней лечения.

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Выяснилось, что у людей с опиоидной зависимостью мотивация ухода не создается, родительские стимулы не работают. Терапия блокатором опиоидов помогала таким людям, они начинали реагировать на детские лица лучше, мозг воспринимал их визуальные характеристики правильно и включал нужные механизмы так же, как у здоровых людей. По словам ученых, результаты исследования достаточно важны, так как опиоиды часто используются в медицине, в том числе для длительного лечения, поэтому то, что они влияют на желание людей заботиться о себе подобных, — это нужная информация. Кроме того, изыскания научной группы поднимают вопрос о том, как влияют опиоиды на социальное поведение в целом.