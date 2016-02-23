Разработана вакцина для наркоманов, защищающая от передозировки

Она поможет предотвратить негативное влияние фентанила, пишет Медпортал. Фентанил – синтетический опиоид, который в 80 раз мощнее морфина. Его назначают пациентам, страдающим сильными болями, а кроме того он и его производные являются широко распространенными наркотиками.

В основе вакцины – молекула, имитирующая структуру опиоида. Ее введение мышам привело к увеличению в крови антител против препаратов на основе фентанила. При попадании в организм фентанил и родственные ему наркотики атакуются антителами и не достигают голоного мозга.

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Исследователи во главе с Полом Бремером (Paul T. Bremer) выяснили, что вакцинация действительно защищала от негативного действия большинства наркотиков на основе фентанила. Кроме того, животным, получившим вакцину, требовалось гораздо меньшая доза препарата для обезболивания.

Доза фентанила, оказавшаяся губительной для 55% животных, не получавших вакцину, не привела к гибели вакцинированных мышей, что свидетельствует о том, что вакцинацию можно использовать и для предотвращения передозировки. Эффект сохранялся спустя 6 недель после введения вакцины, а через 10 недель ослабевал.

Авторы планируют продолжить исследования и разработать вакцину более длительного действия.