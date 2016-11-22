Медики рассказали, чем полезны продукты с высоким содержанием клетчатки

Если микробы в пищеварительном тракте не получают достаточного количества натуральных волокон, которыми они питаются, они начинают поглощать слизистую, выстилающую пищеварительный тракт. В результате нарушения целостности слизистой опасные бактерии поражают стенку пищеварительного тракта, пишет Cell Press.

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Международная команда ученых,под руководством Эрика Мартенса из Мичиганского Университета (США), сравнила диеты с различным содержанием натуральных волокон и не содержащие волокон.

В ходе эксперимента мышей заражали различными микробами. У животных, получавших пищу из минимально обработанного зерна и растений, был толстый слой слизи и инфекция в стенке пищеварительного тракта не развивалась. У тех, кто сидел на диете без натуральных волокон, уже через несколько дней микробы начинали поедать слизистую.

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В группа мышей, подучавших пищу, богатую пребиотическими волокнами – (очищенные формы волокна, которые содержат некоторые обработанные продукты и пищевые добавки), наблюдалась такая же эрозии слоя слизи, как и на диете без волокон. Анализ тканей пищеварительного тракта в случаях низко и без волоконных диет выявил не только более тонкую и неоднородную слизь, но и поражение стенки пищеварительного тракта.

Результаты проведенного исследования важны для понимания роли натуральных волокон в нормальной диете и возможности их использования для профилактики и лечения заболеваний пищеварительного тракта.

«Если Вы не кормите бактерии, они могут съесть вас», - говорит руководитель исследования Эрик Мартенс.