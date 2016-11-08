Обработанные продукты потенциально канцерогенны - ученые

16:27, 08 ноября 2016
Зарубежные новости
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Эмульгаторы, добавляемые в большинство обработанных продуктов для улучшения текстуры и увеличения срока годности, изменяют микрофлору кишечника.

Эмульгаторы, добавляемые в большинство обработанных продуктов для улучшения текстуры и увеличения срока годности, изменяют микрофлору кишечника / Фото: livinggreenmag.com

Распространенные добавки, которые можно найти в хлебе, маргарине, сладостях, вероятно, вызывают рак кишечника, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Эмульгаторы, добавляемые в большинство обработанных продуктов для улучшения текстуры и увеличения срока годности, изменяют микрофлору кишечника.

Данное изменение провоцирует воспаление, создавая идеальные условия для роста раковых опухолей. В принципе, известно, что микрофлора - ключевой фактор, стоящий за воспалительными заболеваниями кишечника. Болезнь Крона и язвенный колит - два самых распространенных типа таких заболеваний и способствуют развитию рака.

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