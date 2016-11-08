Обработанные продукты потенциально канцерогенны - ученые

Распространенные добавки, которые можно найти в хлебе, маргарине, сладостях, вероятно, вызывают рак кишечника, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Эмульгаторы, добавляемые в большинство обработанных продуктов для улучшения текстуры и увеличения срока годности, изменяют микрофлору кишечника.

Данное изменение провоцирует воспаление, создавая идеальные условия для роста раковых опухолей. В принципе, известно, что микрофлора - ключевой фактор, стоящий за воспалительными заболеваниями кишечника. Болезнь Крона и язвенный колит - два самых распространенных типа таких заболеваний и способствуют развитию рака.

Читайте такжеЭмульгаторы и загустители провоцируют набор весаСотрудники Университета Джорджии кормили двумя видами эмульгаторов лабораторных мышей. Животным давали полисорбат 80 или карбоксиметилцеллюлозу. Это значительно меняло микрофлору, провоцировало воспаление, на фоне которого раковые клетки процветали.