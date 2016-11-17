Бактерии в желудочно-кишечном тракте могут вызывать развитие макулодистрофии - ученые
Возрастная макулодистрофия – одна из ведущих причин развития слепоты у людей старше 55 лет.
Исследовательская группа из Канады под руководством Прземислава Сапиехи (Przemyslaw Sapieha) выяснила, что и в возникновении этого заболевания может быть виновен микробиом, сообщае MedicalXpress.
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Чаще развивается сухая форма макулодистрофии – она поражает более 90% пациентов. Влажная форма заболевания встречается реже и является более опасной формой. Она прогрессирует гораздо быстрее, чем сухая.
Ученым удалось обнаружить гены, ассоциированные с развитием возрастной макулодистрофии, носители его определенной формы входят в группу риска развития заболевания. Среди других факторов риска – курение и абдоминальное ожирение у мужчин. Канадские ученые разобрались, почему лишний вес может увеличивать вероятность развития возрастной макулодистрофии.
Они пришли к выводу, что диета, богатая жирами, вызывает изменения в составе бактерий, обитающих в желудочно-кишечном тракте, а кроме этого стимулирует развитие воспаления – все это может провоцировать развитие влажной макулодистрофии.
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Ученые провели эксперименты на мышах, страдавших влажной макулодистрофией: животным, содержащимся на диете с высоким содержанием жиров, проводили трансплантации кала мышей, получавших корм с нормальным содержанием жиров. Это существенно улучшило состояние мышей и замедлило прогрессирование болезни.
Исследователи считают, что изменение диеты может существенно улучшить состояние пациентов с макулодистрофией и снизить вероятность возникновения этого состояния.