Грецкие орехи положительно влияют на настроение - исследование

Предыдущие исследования показали, что употребление грецких орехов снижает риск диабета, ожирения и болезней сердца. Оказывается, грецкие орехи могут влиять и на настроение. Это выяснили ученые из Университета Нью-Мексико. В их исследовании приняли участие 64 студента в возрасте от 18 до 25 лет, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Читайте такжеОрехи повышают мыслительную активностьДобровольцев попросили на протяжении 16 недель ежедневно съедать по три ломтика бананового хлеба. Сначала (в течение первых 8 недель) добровольцы ели хлеб с грецкими орехами, а все оставшееся время - без. Орехи были сильно измельчены, так что хлеб не отличался по вкусу и внешнему виду. Настроение студентов исследователи оценивали с помощью теста.

Читайте такжеОрехи подавляют воспалительные процессы в организме - ученыеИсследование показало: спустя 8 недель употребления хлеба с орехами настроение у участников мужского пола улучшилось на 28%. У женщин настроение не изменилось. По словам специалистов, вероятно, на настроение положительно влияют полезные соединения, содержащиеся в грецких орехах, такие как альфа-линоленовая кислота, витамин Е, фолиевая кислота, полифенолы или мелатонин. Или же дело во взаимодействии этих соединений.