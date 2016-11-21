Авокадо защищает от инфекционного заболевания - исследование

Речь идет о листериозе - болезни, возбудителем которой являются листерии. Это заболевание особенно опасно для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Как показало новое исследование, проведенное в Монтеррейском технологическом институте, экстракт авокадо способен контролировать бактерии, вызывающие листериоз, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Deccan Chronicle.

Читайте такжеПолезные свойства авокадоПо мнению специалистов, синтетические пищевые добавки могут иметь побочные эффекты. Поэтому ученые надеются заменить их натуральными добавками. Исследователи сравнили экстракт ацетогенинов (полезных соединений из авокадо) с двумя известными противомикробными препаратами.

Читайте такжеКанадские ученые обнаружили в авокадо противоопухолевые свойстваСпециалисты обнаружили, что экстракт обладал похожими свойствами. Он мог предотвратить листериоз. Экстракт оказался эффективен при температуре 37 градусов Цельсия и при охлаждении до 4 градусов Цельсия. Ученые подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.