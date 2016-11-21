Многие взрослые с аутичными расстройствами не знают о своем состоянии - психологи

Даже в том случае, если такие люди решают разобраться, что именно с ними происходит, они сталкиваются с серьезными проблемами, пишет EurekAlert!. Психологи из Университета Вермонта (University of Vermont) выяснили, что в среднем на то, чтобы самостоятельно диагностировать у себя расстройство аутичного спектра, у взрослых людей уходит около 3,8 года.

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Многие отметили, что они с самого детства чувствовали себя не такими как все. Эти ощущения сохранились и во взрослой жизни. Один из пациентов рассказывает, что прожил в разных крупных городах по десять лет – ни в одном ему не удалось обзавестись друзьями.

После того как люди узнавали о существовании других пациентов, у которых возможно тоже было расстройство аутичного спектра, они начинали чувствовать себя более спокойно. Читая рассказы других пациентов они начинали испытывать «чувство причастности». Один из участников исследования отметил, что испытал одновременно невероятное облегчение и огорчение, услышав «свою» историю из уст другого человека, рассказанную его собственными словами.

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Лаура Льюис (Laura Lewis), руководившая исследованием, отмечает, что отсутствие формального диагноза увеличивало риск развития у таких людей депрессии, тревожности и повышало вероятность совершения суицида. Она считает, что и врачи, и общественность, должны знать о существовании группы людей, не знающих, что они страдают расстройствами аутичного спектра, и тех, кто самостоятельно поставил себе такой диагноз. Их опытом и самоощущением нельзя пренебрегать.