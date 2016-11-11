В прошлом году 303 тысячи женщин в мире умерли от осложнений, связанных с беременностью - ВОЗ



ВОЗ призывает добиваться повышения качества дородового наблюдения женщин. В прошлом году 303 тысячи женщин умерли от осложнений, связанных с беременностью. 2,7 миллиона детей не дожили до одного месяца и 2,6 миллиона были мертворожденными. Многие из этих смертей можно было бы предотвратить путем оказания своевременной и качественной дородовой медицинской помощи, сообщает Центр новостей ООН.

На сегодняшний день только 64 процента женщин хотя бы четыре раза во время беременности посещают врача или акушера.

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Эксперты ВОЗ напоминают, что дородовое наблюдение крайне необходимо для обеспечения здоровых родов, здоровья роженицы и новорожденного. В ходе наблюдения в женских консультациях будущие мамы получают рекомендации относительно здорового образа жизни, необходимого питания и поведения. Медики помогают выявить на раннем этапе или предотвратить то или иное заболевание.