В сирийском Алеппо заканчиваются запасы продовольствия - ООН

Организация Объединенный Наций заявляет, что последние запасы продовольствия были распределены в северном сирийском городе Алеппо, где четверть миллиона человек находятся в окружении сирийских правительственных сил, которых авиаударами поддерживает Россия.

Читайте такжеВ Алеппо второй раз за неделю разбомбили больницу

Как передает Радио Свобода, глава гуманитарной миссии ООН в Сирии Ян Эгеланд отметил, что на следующей неделе в удерживаемых повстанцами восточных районах Алеппо не будет возможности раздавать продукты людям, если не пополнить запасы.

Отмечается, что колонны с гуманитарной помощью ООН не доходили до восточного Алеппо с июля, когда правительственные силы отрезали пути поставки грузов.

"Информация, которую мы получаем из восточного Алеппо, свидетельствует о том, что последние наборы с продуктами распределяют в настоящее время. Это ужасная ситуация", - сказал Эгеланд.

Он выразил надежду на достижение соглашения с сирийским правительством и повстанческими группировками, которое позволило бы доставку продовольствия и предметов медицинского назначения, а также позволило бы медицинскую эвакуацию и предоставило доступ врачам.

"Надеюсь, что мы сможем предотвратить массовый голод этой зимой", - добавил Эгеланд.

Город Алеппо разделен на зоны, занятые силами президента Сирии Башара аль-Асада и отрядами оппозиции. Правительственная армия при поддержке российской авиации наносит удары по контролируемым повстанцами районам.