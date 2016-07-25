Йога поможет подросткам справиться с тревожными расстройствами - учёные

Для борьбы с тревожными расстройствами у подростков, которые встречаются у каждого четвертого ребенка в возрасте от 13 до 18 лет, нередко используют антидепрессанты или другие препараты. Исследователи из Университета Цинциннати (University of Cincinnati) предложили попробовать сократить количество используемых медикаментов, заменив часть из них йогой, сообщает Медпортал.

Читайте такжеЙога эффективна при тревоге, депрессии, посттравматическом стрессеУченые провели эксперимент, в котором приняли участие дети в возрасте от 9 до16 лет, у которых были диагностированы тревожные расстройства. В течение 12 недель каждый ребенок прошел процедуру фМРТ, а также терапевтический курс, включающий медитацию и йогу. Шиан Коттон (Sian Cotton) поясняет, что таким образом детям предлагали новые способы борьбы со стрессом.

Читайте такжеЙога помогает диабетикам контролировать уровень сахара в кровиАвторы заметили, что у детей, прошедших такой курс, значительно увеличилась активность той части мозга, которая играет роль в переработке эмоциональной и когнитивной информации. Кроме того, изменилась активность островковой доли головного мозга, участвующей в отслеживании самоощущений. Кроме того, выяснилось, что у родителей детей, проходивших такой курс, тревожность существенно снизилась. Исследователи считают, что подобная терапия поможет отказаться от использования антидепрессантов, что особенно важно в подростковом возрасте.