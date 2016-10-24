Любимая музыка поможет заснуть людям, страдающим бессонницей - исследование

Кроме того, что человек не тратит во время него энергию, сон также восстанавливает силы, стимулирует регенерацию тканей и работу памяти и других когнитивных функций, пишет IFLSCIENCE!.

Хроническая бессонница ведет к многим проблемам — расстройствам психики, провалам в памяти, в долговременной перспективе — к ожирению и деменции. Особо серьезные формы бессонницы могут увеличить шанс наступления летального исхода. Множество аварий происходят из-за того, что водитель не выспался.

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Ученые из университета в Линкольне (University of Lincoln) и Лондонского университета (University of London) обнаружили, что сеанс прослушивания любимой музыки перед сном может сократить вторую — переходную — фазу сна. Таким образом, люди быстрее достигают следующей фазы, в которой организм начинает восстанавливаться. В исследовании участвовали студенты из Великобритании и более старшие люди из Сингапура, и все они по истечении 3 недель эксперимента отметили несомненную пользу 45-минутного прослушивания музыки перед сном. Причины, по которым люди любят слушать музыку перед тем, как уснуть, разные. Она помогает отключиться от внешних (например, шум машин) и внутренних (звон в ушах) звуковых раздражителей, дает чувство защищенности.

Сотрудники университетов инициировали опрос, в котором участвовал 651 человек. Все эти люди отвечали, какая музыка помогает им уснуть. Лидировали композиции Баха, Эда Ширана, Моцарта. Всего было названо 545 различных исполнителей, игравших в 14 жанрах. На основе этого ученые с помощью компьютерных алгоритмов будут проводить анализ, чтобы найти определенные зацепки для создания идеальной музыки для засыпания. Однако, несмотря на предстоящую работу, они заранее предупреждают: музыка, которую человек выбрал сам, которая нравится именно ему, будет эффективнее, чем наборы композиций, созданные кем-то еще.