Дефицит сна приводит к воспалительным процессам

Недосыпание и слишком долгий сон повышают в организме уровни маркеров воспаления. Это показало новое исследование, проведенное сотрудниками Калифорнийского университета, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Ученые напоминают: люди должны спать по 7-8 часов в сутки.

Специалисты проанализировали данные 72 исследований с участием более 50000 добровольцев. Анализ показал: нарушения сна (низкое качество сна или бессонница) и слишком долгий сон (больше 8 часов) оказались связаны с повышенными уровнями маркеров воспаления в организме - C-реактивного белка (CRP) и интерлейкина-6 (IL-6).

Читайте такжеПроблемы со сном провоцируют развитие рака - исследованиеНедосыпание коррелировало с ростом уровня CRP. Ученые говорят, что повышение уровней этих соединений увеличивает риск ряда заболеваний, включая болезни сердца, гипертонию и сахарный диабет 2-го типа. Правильный режим сна поможет предотвратить проблемы со здоровьем.