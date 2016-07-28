Фоновый шум влияет на становление речи ребенка - исследование

Об этом предупреждают ученые из Висконсинского университета в Мадисоне (США), пишет Здоровье. Дети старшего возраста обычно с легкостью отделяют «главное» от «второстепенного».

Малышам же сложнее выделить релевантную информацию и игнорировать второстепенную. Поэтому посторонний шум может стать настоящей преградой в освоении первых (новых) слов. Это было показано экспериментально. В исследовании приняли участие более 100 детей в возрасте от 22 до 30 месяцев. Им предстояло изучить названия ранее незнакомых объектов, при этом сами названия подавались на фоне либо умеренного, либо чрезмерного речевого шума.

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Как и предполагалось, справиться с этой задачей малыши смогли только в первом случае. Излишне шумная обстановка снижала способность детей к обучению новой лексики. «Изучение слов является важным навыком, который обеспечивает основу для будущих достижений детей в учебе», - подчеркивают авторы исследования и призывают родителей оградить своих чад от чрезмерного шума.