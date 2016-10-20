Красное вино восстанавливает гормональный баланс - исследование

При синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) нарушается работа яичников женщины. Основными симптомами СПКЯ являются нерегулярные менструации, избыток мужских гормонов в организме и поликистоз яичников. Также при СПКЯ повышается уровень инсулина. Синдром может привести к бесплодию, набору веса, появлению угрей нежелательных волос на теле. Ученые из Калифорнийского университета решили выяснить, помогает ли ресвератрол (антиоксидант, содержащийся в красном вине, винограде, малине и арахисе) при СПКЯ.

Читайте такжеКрасное вино может компенсировать вред от жирной пищиВ исследовании приняли участие 30 женщин с синдромом, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Участниц разделили на две группы. Первая группа ежедневно получала 1500 миллиграммов ресвератрола, а вторая - плацебо. В начале исследования и спустя три месяца лечения специалисты собрали образцы крови женщин. Также участницы прошли тест на толерантность к глюкозе.

Читайте также Эмоциональная привязанность снижает уровень тестостеронаИсследователи обнаружили: к концу исследования у женщин, получавших ресвератрол, уровни тестостерона снизились на 23,1%. При этом во второй группе они выросли на 2,9%. Уровни другого мужского гормона, дегидроэпиандростерон-сульфата, снизились в группе, принимавшей ресвератрол, на 22,2%, а в группе, получавшей плацебо, повысились на 10,5%.

Читайте также"Гормон любви" заставляет мужчин сопереживать женщинамКроме того, компонент красного вина уменьшал у участниц риск диабета. У женщин, которые получали ресвератрол, уровни инсулина натощак снизились на 31,8%. К тому же, у этих участниц повысилась чувствительность к инсулину. Специалисты планируют продолжить исследования. Они хотят заняться изучением механизмов. Пока исследователи предполагают: возможно, ресвератрол блокирует специфическую ферментативную активность. Или он может подавлять рост эндокринных клеток.