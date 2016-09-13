Занятия йогой помогают избавиться от хронической боли - ученые

Более половины женщин Украины жалуются на регулярную головную боль, а ученые бьют тревогу: мигрени способны приводить к длительным депрессиям, пишет ТСН.

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Йога и медитации эффективно преодолевают головную боль и даже сильные мигрени. Ученые Национального института здоровья США провели большое исследование и установили: даже непродолжительные занятия йогой или медитации являются довольно эффективными при управлении хронической болью. В США более ста миллионов человек испытывают периодическую головную боль, которая длится 12 недель в год.

Поэтому исследования показали: люди, страдающие мигренями, охотно отказываются от медикаментов из-за побочных эффектов. А вот практику йоги и медитации – одни из лучших способов хоть и не избавиться от боли окончательно, то по крайней мере, существенно уменьшить ее.