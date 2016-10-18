Избыточный вес негативно влияет на когнитивные функции - ученые

Американские исследователи выяснили, что избыточный вес может негативно повлиять на когнитивные функции у пожилых людей. Ключевую роль играют процессы воспаления, сообщается на сайте Аризонского университета.

По словам специалистов, чем выше индекс массы тела (ИМТ), тем сильнее в нервной системе протекает воспаление. Этим объясняется, почему люди с ожирением могут страдать от нарушения памяти, расстройства внимания и снижения интеллектуальных способностей.

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Ученые проанализировали результаты английского 12-летнего исследования старения, целью которого было изучение состояния здоровья, благополучия и социально-экономических условий пожилого населения в Великобритании. Специалисты использовали две отдельные выборки. В одну входили 9 тысяч человек, в другую — 12,5 тысячи. За старением каждой группы следили в течение шести лет. Оценивались ИМТ, уровень воспалительных процессов в организме и когнитивные способности.

Оказалось, что ИМТ влияет на функции С-реактивного белка (белок плазмы крови), усиливая его роль в воспалении. Эта молекула является маркером системных (охватывающих весь организм) патологических процессов.

Ученые предупреждают, что обнаруженная ими взаимосвязь не говорит о том, что является причиной, а что следствием. Для подтверждения гипотезы о неблагоприятном влиянии высокого ИМТ необходимо экспериментально снизить массу тела, а затем посмотреть, как это изменит уровень воспаления.