В Украине более 50% взрослых людей имеют избыточную массу тела - эксперт

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Как отметил на пресс-конференции президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец, в Украине более 50% взрослых имеют избыточную массу тела, а в отношении детей таких данных нет.

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Врач подчеркнул, что украинские дети употребляют много нездоровых продуктов и напитков.

«В семье и в учебных заведениях детей и подростков должны постоянно предупреждать об опасности чрезмерной привязанности к сладким газированным напитков, а также сокам, нектарам, сладким молочным продуктам. Предупредить детское ожирение можно, например, путем выбора в пользу обычной питьевой воды вместо сладких напитков. Врачам, диетологам, учителям и в первую очередь родителям следует делать все возможное, чтобы дети употребляли меньше напитков с сахаром», - сказал Швец.

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По его словам, согласно рекомендациям ВОЗ, ежедневный уровень потребления сахара не должен превышать 50 г в сутки.

«В последние годы международные организации, включая ВОЗ, настаивают на еще большем ограничении сахара на уровне менее 5% суточной калорийности, или 25 г в сутки. Из-за превышения нормы потребления сахара могут возникнуть серьезные проблемы: дефицит кальция и витамина D, ожирение, негативное влияние на кожу, ослабление иммунитета, а в будущем – сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или рак. Также это приводит к нарушению энергетического баланса – лишние калории приводят к набору массы тела", - сказал Швец.

По его словам, если ребенок или взрослый ест много сладкого, то потребляет меньше полезной еды – фруктов, овощей и тому подобное.

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"Это ухудшает обмен веществ, увеличивая риск возникновения таких тяжелых заболеваний как диабет и рак. Поэтому ВОЗ рекомендует тем странам, где низкий уровень потребления сахара, не повышать его, другим странам – снизить его потребление (менее 50 г в день). Украинцы потребляют 100 г сахара в день. Так как детский организм значительно более уязвим, чем организм взрослого человека, регулярное употребление сладких напитков может нанести непоправимый вред здоровью ребенка», - подчеркнул диетолог.