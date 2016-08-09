Ожирение влияет на процессы старения мозга - исследование

Ученые из Кембриджского университета изучили влияние ожирения на изменения структуры мозга с течением времени у 473 индивидуумов в возрасте от 20 до 87 лет, пишет Здоровье.

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Все испытуемые были условно разделены на 2 категории: стройных и с избыточной массой тела. В результате сравнения данных этих двух групп были обнаружены поразительные различия в возрастной динамике объема белого вещества: у полных людей он уменьшался намного быстрее, чем у их худых сверстников. Причем выявленный эффект давал о себе знать в основном с наступлением среднего возраста. Так, объемы белого вещества у 50-летних «пышек» и 60-летних «стройняшек» в среднем практически не отличались.

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Это, по мнению ученых, подразумевает разницу в возрасте мозга в 10 лет. Вместе с тем, стандартные оценки IQ не выявили связи между избыточным весом и уровнем когнитивных способностей.