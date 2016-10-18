Международная группа ученых начала работу над Атласом клеток человека

По масштабности проект сравним с проектом «Геном человека», реализация которого началась в 1990 году под руководством Джеймса Уотсона, сообщает Sanger.

Организм состоит из множества клеток – точное их количество, кстати, неизвестно. Клетки растут, делятся, дифференцируются и выполняют различные функции. Клетки разных типов объединяются вместе и формируют ткани и органы. До недавнего времени основным методом изучения клеток был микроскопический, однако сейчас ситуация изменилась.

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Создание такого атласа стало возможным при активном развитии технологий и появлении новых методов исследования. Теперь у исследователей появилась возможность изучить каждую клетку по отдельности, обратив внимание не только на ее форму и внешний вид, но и на концентрацию тех или иных белков в ней.

При изучении клеток ученые планируют выяснить, что происходит с клетками в течение времени, как они меняются при развитии тех или иных заболеваний. Кроме того, они узнают, чем отличаются клетки одних органов от клеток других, да и вообще, возможно, смогут ответить на вопрос об общем количестве клеток в организме.

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Сара Тичманн (Sarah Teichmann) и ее коллеги считают, что получение такой информации поможет понять природу некоторых болезней, и в дальнейшем будет использоваться для разработки новых методов терапии заболеваний.

На создание атласа уйдет несколько лет. Доступ к нему будет бесплатным – таким образом исследователи со всего мира получат возможность использовать наработанную информацию