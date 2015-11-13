Черный юмор может быть признаком надвигающейся деменции
Исследователи из Университетского колледжа Лондона, опросив родных и друзей 48 пациентов, страдающих лобно-височной деменцией (frontotemporal dementia), выяснили, что у большинства пациентов задолго до того, как они были диагностированы, начало меняться чувство юмора, становясь более эпатажным.
Черный юмор может быть признаком надвигающейся деменции / www.damex.ru
Ученые пришли к выводу, что люди, у которых 9 лет спустя была диагностирована лобно-височная деменция, в большинстве своем стали приверженцами черного или непристойного юмора, сообщают Новости Израиля. В частности, эти будущие пациенты могли зачастую смеяться при трагических обстоятельствах.
Кроме того, большинство таких людей предпочитали буффонаду сатире. По мнению ученых, подобные изменения в чувстве юмора могут служить "красным флагом" и причиной для проверки на деменцию.
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Лобно-височная деменция – одна из наиболее редких форм деменции, при которой преимущественно поражаются лобные и височные доли. Участок мозга, на который влияет это заболевание, отвечает за характер и поведение человека. Пациенты, страдающие лобно-височной деменцией, отличаются неадекватностью поведения.