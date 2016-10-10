Депрессия повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин - ученые

Результаты исследования, представленные на конференции Северо-Американского общества по менопаузе, подтвердили наличие некоторой зависимости между депрессией и проблемами с сердцем, однако не помогли установить причинно-следственную связь между ними, пишет webmd.

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Авторы работы в течение включили в исследование 1084 женщин (средний возраст 55 лет), обратившихся в медицинский центр для прохождения маммограммы в 2004 году. Участницы исследования заполнили ряд опросников об эмоциональном состоянии. Затем в течение 10 лет ученые собирали данные об их состоянии здоровья и факторах риска развития ССЗ.

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На момент начала исследования 1030 участниц не имели заболеваний сердечно-сосудистой системы. 18% из них положительно ответили на вопросы о депрессивном состоянии. Авторы отметили, что у 9% женщин, жаловавшихся на угнетенное эмоциональное состояние, в течение 10 последующих лет были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Среди контрольной группы данный показатель составил всего 2%.

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Ученые подчеркивают, что депрессия была единственным значимым фактором развития ССЗ у женщин моложе 65 лет. Авторы работы пока не смогли получить однозначные данные о том, почему именно депрессия повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.