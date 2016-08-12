Инфекции влияют на развитие депрессии и суицидального настроения - исследование

В Дании провели исследование среди 7 миллионов человек и выяснили, что у пациентов, лечившихся в больницах, шанс умереть от суицида выше на 42%, чем у тех, у кого не было такого опыта. При этом больше всего рисковали больные с ВИЧ и инфекционными гепатитами — примерно в 2 раза больше, чем остальные пациенты.

Читайте также Предрасположенность к депрессии передается по наследству - ученые

Несмотря на то, что прямой причинно-следственной связи научная группа не нашла, авторы исследования при поддержке некоторых экспертов предполагают, что такая разница обусловлена не только психологическим состоянием из-за тяжелой болезни. Возможно, инфекции могут влиять на суицидальные настроения напрямую — провоцируя воспаление в области головного мозга. Лена Брундин (Lena Brundin) из Исследовательского института Ван Андела (Van Andel Research Institute) пояснила, что, по информации ученых, воспаление может стать причиной депрессии. Это подтверждают исследования и на животных, и на людях, например, при применении интерферона, действие которого связано с активацией воспалительного процесса для получения иммунного ответа организма, вероятность наступления депрессии составляет 45%.

Читайте такжеУченые выявили в кишечнике бактерии, питающиеся нейромедиаторами

Новое исследование, по словам Лены Брундин, важно еще и из-за своей глобальности. Теперь то, что риск суицида и развития депрессии может быть вызван воспалением, подтверждено на большой выборке. Данные по всем 7 миллионам участников исследования были записаны в Национальном регистре. Информация собиралась с 1980 по 2011 год, за этот период 800 тысяч человек (около 11%) были госпитализированы с инфекционными заболеваниями легких, крови, кожи, пищеварительной системы, а также гепатитом и ВИЧ. За 32 года умерло 32700 человек, четверть из них входила в указанные выше 800 тысяч. Анализируя данные дальше, исследователи обнаружили, что чем чаще человек попадал в больницу с инфекцией, тем больше была вероятность суицида, единственным исключением были инфекционные заболевания при беременности.

Читайте такжеУченые назвали бедность причиной нарушений в работе мозга

Хелен Лунд-Соренсен (Helene Lund-Sorensen) из Копенгагенского центра психологического здоровья (Mental Health Center Copenhagen) заявила, что может существовать множество механизмов, которые соединяют инфекцию и риск суицида, и даже при учете других факторов (была ли у участника депрессия раньше, каков его доход и так далее) статистическая связь между первой и вторым прослеживалась явно. Лунд-Соренсен также поддержала гипотезу о биологических причинах психических расстройств. Она добавила, что исследователи планируют изучить связь между менее опасными инфекционными болезнями и риском развития депрессии или суицидальных настроений.

Если существование причинно-следственных связей будет доказано, то появится возможность работать с депрессией и суицидом намного раньше, так как будет выявлена одна из групп риска. Пока, по мнению ученых, около 10% всех самоубийств обусловлены именно инфекционными заболеваниями.