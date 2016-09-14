Ученые получили живые зародыши из неоплодотворенных яйцеклеток

Британские биологи впервые создали полноценный зародыш, обойдя фазу оплодотворения яйцеклетки и ее слияние со сперматозоидом. Таким образом, это упрощает процесс клонирования в будущем, сообщается в статье Nature Communications.

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"Наша работа ставит под сомнение почти 150-летнюю догму о том, что только оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом ведет к формированию полноценного зародыша и рождению здорового потомства. До этого мы считали, что только яйцеклетка может "перепрограммировать" сперму так, чтобы началось нормальное развитие эмбриона", - заявил микробиолог Тони Перри из университета Бата Великобритании.

По данным исследованиям удалось выяснить, что живые существа, как ящерицы, куры, рыбы или многие насекомые, способны к партеногенезу – самооплодотворению, при котором две яйцеклетки сливаются друг с другом, образуя зародыш, или же женская половая клетка спонтанно начинает развитие, несмотря на "половинчатый" набор хромосом. Для млекопитающих такой способ размножения совершенно не характерен, и нет ни одного вида животных, который бы был способен к этому даже в теории.

По словам Перри, попытки искусственно вызвать партеногенез проводились еще в начале 2000 годов, когда ученые пытались "обмануть" яйцеклетку химическим путем и заставить ее "запустить" программу развития эмбриона, добавив в питательную среду раствор хлорида стронция. Тогда оказалось, что подобный трюк осуществим, однако такие "половинчатые" эмбрионы, которые ученые называют партеногенотами, неизбежно умирают уже через несколько циклов деления.

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Именно поэтому ученые решили, что яйцеклетки обладают уникальными свойствами и механизмами, которые позволяют им запустить процесс рождения новой жизни и слияния отцовской и материнской "половинок" ДНК, их очистку от так называемых эпигенетических меток и прочие процедуры, критически важные для развития зародыша. Теперь выяснилось, что это не так.

В ходе экспериментов, микроббиологи обнаружили, что они могут "перепрограммировать" сперматозоиды и даже заготовки мужских половых клеток, делать их пригодными для слияния с "половинчатой" ДНК партеногенот и продолжения развития уже в виде полноценного эмбриона.

Ученые заявили, что подобный процесс завершался успешно и приводил к рождению здоровых мышат в 24% случаев, что является очень высоким шансом на успех при процедуре клонирования.

Мышата, которые были рождены подобным способом, не отличались от "нормального" потомства грызунов и обладали схожей массой, размерами, интеллектом и могли успешно размножаться, давая здоровое потомство при скрещивании между собой или с "обычными" особями противоположного пола. Единственным их отличием от "естественных" мышей было то, как часто "считывались" их гены – партеногенез.

Успех этого эксперимента, открывает дорогу для создания технологий "самооплодотворения" человека, которые интересуют медиков по той причине, что они позволяют получать "чистые" линии эмбриональных стволовых клеток, не вызывая при этом этических проблем, связанных с уничтожением жизнеспособных зародышей.

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Кроме того, партеногенез может помочь ученым быстрее раскрывать генетические корни редких болезней, создавая животных с геномом, состоящим из одинаковых половинок.