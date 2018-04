Морские деликатесы являются основной причиной заражения смертельным вибриозом - ученые

Группа ученых из Италии и США исследовала связь бактерий рода вибрионы (Vibrio) с температурой морской воды, а также их влияние на уровень смертности людей. Результаты научной работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences. Биологи изучили образцы планктона, которые научное сообщество накопило за период с 1958 по 2011 годы. Сравнив содержание в планктоне бактерий с ростом температуры воды (на 1,5 °C за последние 54 года), ученые нашли корреляцию.

Читайте такжеИзбыток цинка приводит к образованию камней в почках

Род Vibrio включает более 40 видов; практически все они приводят к гастроэнтеритам и нередко — к холере. Человек, инфицированный бактерией V. Vulnificus, также может получить такие осложнения, как сепсис, острый уретрит и острый кардиоваскулит, а результатом заражения V. cincinnatiensis становятся менингит или энцефалит. Источником бактерий, помимо загрязненной воды, являются отравленные ею организмы.

У рыб скрытый период болезни может протекать до 14 суток, однако при тщательном приготовлении рыбы риск заразиться вибрионами минимален. У креветок довольно быстро темнеет спина и краснеют конечности, а у пораженных вибриозом головоногих моллюсков на теле появляются темные участки. И именно моллюски — в первую очередь, устрицы — являются основным виновником заражения человека вибриозом.

Читайте такжеУченые заявили, что мидии станут несъедобными в ближайшие 100 лет

С 2009 года только в США в больницы ежегодно попадает около 300 человек, и 40 человек умирает от последствий заражения вибрионами. По данным за 2014 год, 7 из 10 пациентов, поступивших в больницы с подобным диагнозом, заболели после употребления моллюсков. При этом количество заболевших растет стремительными темпами: в 2013 году вибриоз уже диагностировался на 43% чаще, чем в 2006—2008 годах. Таким образом, увеличение температуры воды в Мировом океане, создав для бактерий благоприятную среду, оказывает влияние и на человека через его пищевые привычки.