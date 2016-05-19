Миру угрожают супербактерии-убийцы - ученые

По данным главного советника британского правительства по вопросам медицины Салли Дэвис, только в Великобритании и США от инфекций, устойчивых к антибиотикам, умирают 50 тысяч человек в год. Ученые убеждены, что к 2050 году в мире от супербактерий будет умирать кто-то каждые три секунды, сообщают Новости Израиля, со ссылкой на ВBC.

На сегодняшний день в результате заболевания инфекций, устойчивых к антибиотикам, умирают в мире около 700 тысяч человек в год.

Последние исследования подтверждают более ранние публикации о том, что устойчивые к антибиотикам инфекции – такие, как кишечная палочка, малярия и туберкулез, - к 2050-му году будут убивать еще 10 миллионов человек в год – больше, чем сейчас умирают от раковых заболеваний.

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По мнению Салли Дэвис, угроза от супербактерий сравнима с угрозой терроризма и глобального потепления.

Напомним, в мае 2014 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, согласно которому, во всех регионах мира стремительно растет устойчивость к антибиотикам, которые призваны бороться с Klebsiella pneumoniae – кишечной бактерией, вызывающей такие заболевания как пневмония, сепсис, инфекции у новорожденных пациентов и пациентов реанимационных отделений больниц. В отчете указано, что во многих частях света уже стали неэффективнымы антибактериальные препараты для лечения инфекций мочевых пустей.

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В Австралии, Австрии, Канаде, Франции, Японии, Новегии, Словении, ЮАР, Швеции и Великобритании подтверждены многочисленные случаи устойчивости к лечению от гонореи – болезни, которой каждый день во всем мире заражается свыше 1 миллиона человек.