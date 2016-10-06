Биологи опровергли гипотезу "бережливых генов"

Биологи из Китайской академии наук опровергли гипотезу «бережливых генов», согласно которой механизмы, вызывающие ожирение, могли быть полезными для организма. Участки ДНК, которые, как полагали, способствуют хранению жирных кислот во время голода, на самом деле не несут никакой пользы. Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

Гипотеза «бережливого гена» была предложена генетиком Джеймсом Нилом (James Neel) в 1962 году. По его мнению, существуют аллели (разновидности генов), которые спасают организм от истощения, способствуя накоплению питательных веществ в клетках. Однако в этом случае остается непонятным, почему не все люди унаследовали эти гены, которые могли спасать их от голода в течение миллионов лет.

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Генетики проанализировали такие базы данных, как HapMap consortium и 1000 Genomes, чтобы определить гены, связанные с ожирением. Они проверили выявленные ими участки ДНК на наличие признаков положительного отбора (благоприятствующего распространению определенных генов в популяции). Для этого ученые оценили такие показатели, как встречаемость аллелей среди людей и наличие длинных гаплотипов (совокупностей наследуемых вместе генов) в геномах. Кроме того, в отдельных популяциях людей были определены мутации, влияющие на индекс массы тела.

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Ученые выяснили, что только девять из 115 генов, связанных с весом, находились под действием положительного отбора. При этом пять из этих генов, как оказалось, вызывают не ожирение, а, наоборот, истощение. Таким образом, исследователям удалось продемонстрировать, что «бережливой ДНК» на самом деле не существует.